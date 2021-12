Green pass, Regioni: obbligo sui trasporti crea criticità per studenti

ansa

La Conferenza delle Regioni segnala alcune criticità legate all'obbligo del Green pass sui trasporti. Il certificato vaccinale, infatti, serve per salire su bus e treni ma non per entrare a scuola: in questo modo molti studenti senza Green pass rischiano di avere difficoltà a raggiungere gli istituti. Inoltre, sottolineano le Regioni, serve chiarire quali figure avranno la facoltà concreta di comminare le sanzioni.