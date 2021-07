Green pass, Bonomi: per aziende un accordo è possibile

"Il governo sta ascoltando tutti per farsi un quadro della situazione. C'è un aumento di contagi legato alla variante Delta e anche a Confindustria ha chiesto delle valutazioni. L'obiettivo di fondo è consolidare la ripresa per recuperare il reddito e il prodotto perduti, per tutelare i posti di lavoro e perche' in pandemia abbiamo contratto un debito astronomico. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.