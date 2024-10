Gravina in Puglia (Bari), uccise la moglie dopo averle dato fuoco: 65enne si toglie la vita in carcere

Si è tolto la vita in carcere Giuseppe Lacarpia, il 65enne di Gravina in Puglia (Bari) fermato con l'accusa di aver ucciso la moglie 60enne, Maria Arcangela Turturo. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato dagli agenti della polizia penitenziaria nella notte intorno alle 3. Il femminicidio (ecco i nomi e le storie delle donne uccise quest'anno) risale alla notte tra il 5 e il 6 ottobre: secondo quanto ricostruito dalla polizia, Lacarpia, di ritorno da una festa in famiglia con la moglie, avrebbe dato fuoco all'auto mentre la donna si trovava ancora all'interno e poi, quando la 60enne ha provato a fuggire, l'avrebbe uccisa a mani nude.