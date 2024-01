Gratta e vince 2 milioni di euro, piastrellista denunciato dagli amici: "L'ho comprato io, i soldi sono miei"

La denuncia degli amici

Una storia, insomma, degna della commedia "Non ti pago!", capolavoro di Eduardo De Filippo. I due amici lo hanno denunciato per appropriazione indebita affermando che, di comune accordo, poco dopo la vincita, i tre avevano deciso di contattare un notaio per formalizzare l'accordo. "Ricardo ci ha tradito e all’ultimo momento ha tentato di incassare da solo tutto il maxi malloppo", fanno sapere. Nelle dichiarazioni rese in udienza, interrogato dal pm Alberto Sergi della Procura di Verona, il piastrellista brasiliano si è difeso: "I due milioni spettavano a me in quanto il tagliando vincente l’ho acquistato io: non ho comprato ticket in società con loro, non ne avevano alcun bisogno, avevo da poco vinto e già incassato 800mila euro". E prosegue: "È vero solo che la sera del 22 febbraio ero a casa di Giovanni quando ho cominciato a grattare i tagliandi che avevo preso con la vincita in tabaccheria a Garda. I tagliandi sono rintracciabili. Quando ho scoperto la vincita ho esultato e lui ha chiesto se poteva fare una foto".