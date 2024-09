Gratta e Vinci conteso, il piastrellista assolto: "Mai presi biglietti insieme" | L'amico: "Farò appello"

Quindi Christian prosegue ricordando gli attimi in cui ha realizzato di essere in possesso del biglietto vincente: "Giovanni e Ricardo erano insieme e mi hanno telefonato per dirmi che avevamo vinto. Quando sono arrivato c'era il biglietto grattato da 2 milioni di euro". La ricostruzione dell'uomo prosegue spiegando di aver addirittura pensato, in accordo con Giovanni, di dividere la vincita in tre parti uguali ma di lasciare 100mila euro in più a Ricardo, "per riconoscere l'idea, che era stata sua".

E promette: "Sicuramente farò appello al tribunale, spero sempre nella giustizia".