Gran Sasso, precipita durante un'arrampicata: muore un alpinista romano

Un alpinista romano è morto mentre era impegnato in un'arrampicata ai Prati di Tivo (Teramo).

Due alpinisti si trovavano lungo la Via Mirka sul Corno Piccolo, sul Gran Sasso, quando uno dei due, il primo della cordata, per ragioni ancora ignote è caduto lungo la parete. L'alpinista è finito incastrato in una nicchia della parete sottostante. In un primo momento il compagno di cordata pensava che si fosse salvato. Poi la terribile scoperta: l'uomo era deceduto.