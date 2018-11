Gorizia, indagini su appalti opere pubbliche per oltre 1 mld euro

Sono circa quattrocento i finanzieri del comando regionale Friuli-Venezia Giulia impegnati dall'alba in tutto il territorio nazionale in acquisizioni documentali, perquisizioni e sequestri, disposti dalla Procura della Repubblica di Gorizia presso decine di enti pubblici e società. Le indagini riguarderebbero presunte irregolarità in appalti di opere pubbliche per un valore di oltre un miliardo di euro.