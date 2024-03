Fermata a 103 anni con la patente scaduta, nonna Giuseppina: "Ai carabinieri ho detto: scriverò a Mattarella"

Il rinnovo procrastinato L'ultracentenaria ha spiegato ai militari dell'Arma era partita da Vigarano Pieve per andare a trovare degli amici. Non aveva l'assicurazione e la sua patente era scaduta. "Era un anno che giravo senza.

"Mi dicevo 'domani vado a rinnovarla'. Poi domani è diventato dopodomani e dopodomani è diventato dopodomani ancora e alla fine mi hanno fermata e multata… I carabinieri mi hanno detto che non avrei potuto più guidare e ho risposto loro che avrei scritto per protesta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella". La sua Panda è adesso in mano alle autorità, "ma vado a riprendermela", afferma Giose "Intanto ho già ordinato una piccola Vespa in una concessionaria a Ferrara. L’ho usata per vent’anni, so fare a guidarla. Arriva a giorni".