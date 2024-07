È di tre morti il bilancio dell'incidente stradale verificatosi domenica sera a Giulianello, in provincia di Latina, dove a perdere la vita sono stati due minorenni di 16 e 14 anni e un uomo di 46 anni. Per cause ancora in fase di accertamento il motorino, guidato da un 16enne con dietro l'amico, si è scontrato con la moto condotta dal 46enne. Inutili i soccorsi, sul posto con i mezzi del 118: tutti e tre sono deceduti sul colpo.