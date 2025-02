Giulia Tramontano, i messaggi vocali inviati all'amante di Impagnatiello

La collega di Impagnatiello, solo un’ora prima le aveva rivelato la relazione con lui. La chat e altri messaggi vocali fanno parte delle 115 pagine di motivazioni della sentenza di condanna all’ergastolo per Impagnatiello. Quel sabato, grazie alla collega di Impagnatiello, Giulia Tramontano scopre tutte le bugie del compagno. In un altro vocale, l’amante di Impagnatiello confessa a Giulia che lui le avrebbe mentito sulla gravidanza della ragazza: “Mi ha giurato che non è il padre - dice la collega di Impagnatiello -. Me lo ha giurato. Sei sicura che lui sia il padre? Perché tesoro, credo che siamo rimaste incinta più o meno negli stessi giorni”. Non solo, la collega di Impagnatiello - che ha rinunciato alla gravidanza -, dice di soffrire ancora per quella scelta. Giulia le invia un altro messaggio: “Ti prego caccia tutte le prove che hai”. La ragazza, a questo punto le invia delle foto, in particolare una che la ritrae nella casa di Senago in un momento di assenza di Tramontano.