Giulia Tramontano, l'ultima chat: "Impagnatiello è da ospedale psichiatrico"

Giulia Tramontano lo scriveva del suo compagno Alessandro Impagnatiello il 27 maggio 2023, rivolgendosi all'altra ragazza che con lui aveva avuto una relazione e che di lì a pochi minuti, verso le 16, avrebbe incontrato. La chat era relativa alla scoperta del test di paternità falsificato che il 30enne aveva fabbricato per dimostrare alla sua collega di lavoro di non essere il padre del bambino che Giulia avrebbe partorito a fine agosto.

Tgcom24

"Mai fatto test di paternità - scrive la 29enne Giulia Tramontano - non ne avevo bisogno". L'altra ragazza risponde: "Ha detto che sei scesa e che sei stata con un altro a Napoli". Giulia Tramontano che le dice di sapere "tutto" da febbraio invece le scrive: "Andrea dovrebbe essere il tuo finto ragazzo o reale non so...". "È il mio ex, non stiamo più insieme".

Leggi Anche Giulia Tramontano, il video della festa per scoprire il sesso del figlio Thiago insieme a Impagnatiello

La 23enne italo-inglese con cui Alessandro Impagniatello aveva una relazione parallela, testimoniando nel processo per l'omicidio di Giulia Tramontano, che era incinta al settimo mese, ha parlato degli "inganni" dell'imputato e ha pianto a tratti durante la deposizione. "Non sapendo come gestire la situazione: volevo aiutare Giulia, farle capire, darle qualcosa di concreto e farle capire cosa stava succedendo", ha raccontanto.