Giulia Tramontano, la sorella: "Diceva che il cibo aveva un sapore assurdo"

Mentre raccontava della sorella, in aula Chiara si è commossa, la voce si è incrinata e ha detto: "Noi figli diventiamo figli che devono pensare ai propri genitori. Dobbiamo andare avanti, non ci saranno più festeggiamenti ma solo lavoro-cimitero, lavoro-cimitero".

"Vorremmo solo arrenderci e piangere"

Poi Chiara, che aveva parlato di una pianificazione dettagliata del delitto da parte di Impagnatiello, ha continuato: "Paradossalmente noi vorremmo solo arrenderci e piangere, ma non possiamo, non possiamo per loro, per i nostri genitori, perché è dalla tua forza di figlio che loro avranno la loro forza di genitori. Ci facciamo forza, siamo più uniti di prima, siamo noi che dobbiamo andare avanti, siamo noi che dobbiamo accettare che lei non ci sarà, non ci saranno altre feste".