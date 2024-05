Giulia Tramontano, il post della sorella: "Oggi avresti compiuto 30 anni, vorrei pace per entrambe"

"Vorrei spezzare l'incantesimo che ti ha portato via da noi soffiando sulle tue 30 candeline, come se potessi soffiare via tutto il male".

Chiara Tramontano ha voluto dedicare un pensiero su Instagram alla sorella Giulia, uccisa il 27 maggio 2023 dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, che proprio oggi avrebbe compiuto 30 anni. Giulia Tramontano, quando è stata assassinata con 37 coltellate nella sua abitazione di Senago (Milano), era incinta di sette mesi.