Delitto Tramontano, Impagnatiello: "Giulia si è voltata e l'ho colpita al collo | Allora ero confuso, ma sono cambiato"

"Sono annegato in un castello di bugie", ha detto intervenendo in aula al processo in corso a Milano in cui ha di nuovo ammesso di aver ucciso e occultato il corpo della fidanzata

"Dalla notizia della gravidanza un'altalena confusionale" Quando Giulia Tramontano gli annunciò di essere incinta, ha raccontato, "iniziò un'altalena confusionale. Da una parte c'era la gioia per la costruzione di una famiglia con Giulia, dall'altra parte invece motivazioni personali e di coppia che facevano da ostacolo", anche legate all'attaccamento al proprio lavoro di Impagnatiello.

"Sono annegato in un castello di bugie" "Io a Giulia non ho mai fatto credere di essere pazza. Avevo costruito un castello di bugie in cui io stesso sono annegato", ha detto Impagnatiello durante l'interrogatorio al processo in corso a Milano in cui ha di nuovo ammesso di aver ucciso e occultato il corpo della fidanzata che ha accoltellato un anno fa nella loro casa di Senago.

"Un fiume di bugie anche dopo l'omicidio" "Ho continuato questo fiume di bugie. Continuavo a portare avanti questa doppia e questa finta realtà nella mia testa", ha proseguito parlando dei momenti successivi all'omicidio e in particolare rispondendo al pm Alessia Menegazzo che gli chiedeva se, anche in quel frangente, avesse continuato a mentire all'altra donna rispetto alla gravidanza di Giulia.

Ha ammesso di aver falsificato il test del Dna Impagnatiello ha confermato di averle continuato a dire che il bambino di cui era incinta Giulia non era suo. Rispondendo alle domande del pubblico ministero nel processo a suo carico per omicidio, Impagnatiello ha anche ammesso di aver falsificato il test del Dna per far credere all'amante di non essere il padre del bimbo di cui era incinta Giulia.

"La fine della storia ha distrutto la mia ancora di salvataggio" La conferma che la loro relazione era finita e che Giulia sarebbe tornata a Napoli, che "io non avrei mai conosciuto quel bambino che di lì a poco sarebbe arrivato, ha distrutto la mia ancora di salvataggio". Dopo il mancato incontro-confronto con le due donne, Impagnatiello è a casa quando Giulia rientra "in un clima non agitato, ma freddo". "Parlammo un quarto d'ora, ma c'era ben poco da dire oltre a trovare l'ennesima giustificazione o raccontare false verità", "un momento" da affrontare "con totale vergogna" per quanto era accaduto "perché Giulia, era il mio futuro e quel bambino era il mio piccolo".

"Giulia si è voltata e l'ho colpita al collo" Impagnatiello ha quindi ripercorso il momento del delitto, ha detto: "Giulia mi ignora. Io mi muovo, vado verso la cucina, vedo che c'era questo coltello con cui stava tagliando delle verdure", mentre era china in soggiorno per prendere un cerotto da un cassetto in basso di un mobile in quanto si era tagliata e "mi metto immobile alle spalle in attesa che si rialzi per tornare in cucina, l'ho colpita all'altezza del collo, ma non so con quanti colpi. Lei prima si è voltata".

"Ho tentato di far sparire il corpo" Dopo l'omicidio, "era come se cercassi di nascondermi e di nascondere tutto ciò che si era manifestato quella sera. Quindi, avvolto completamente da uno strato di insensata follia, di illogica, di pazzia totale, tentai di far sparire, letteralmente sparire, il corpo di Giulia. Tentai di dare fuoco al corpo di Giulia - ha spiegato -, utilizzando prodotti infiammabili per fare le pulizie". L'uomo ha riferito di aver cercato di bruciare per tre volte il corpo di Giula e di aver pulito l'appartamento usando "sgrassatori ma non candeggina" per non lasciare tracce del suo tentativo di cancellare i segni dell'omicidio.