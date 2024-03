Delitto Tramontano, l'altra donna in lacrime: volevo aiutare Giulia

Terza udienza del processo per l'omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese, uccisa con 37 coltellate dal fidanzato Alessandro Impagnatiello.

A testimoniare anche la ragazza di 23 anni con cui l'uomo ha avuto una relazione parallela. "Non sapendo come gestire la situazione volevo aiutare Giulia, darle qualcosa di concreto e farle capire cosa stava succedendo", ha testimoniato in lacrime la giovane italo-inglese, parlando più volte degli "inganni" di Pignatello.