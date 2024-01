Giulia Nati e il video con la flebo e le borse di lusso: "Non mi pento di niente ma mi hanno augurato la morte"

L'influencer Giulia Nati in collegamento con "Zona Bianca" commenta in diretta la foto che ha postato sui suoi canali social che la ritrae sul letto mentre riceve una flebo da alcune borse di lusso. Un post che ha diviso i suoi follower: c'è chi l'ha accusata di prendersi gioco dei veri malati e chi ha capito il messaggio scherzoso che l'influencer voleva mandare. "Non mi pento assolutamente di niente. Il mio non è stato un errore, volevo solo far passare il messaggio che sono una malata di shopping e che le borse sono il mio ossigeno" ha commentato.

"Una chiave di lettura che molti hanno capito mentre altri mi hanno offeso, addirittura augurandomi la morte - ha proseguito Giulia Nati - non c'è alcun riferimento alla malattia, il mio è un video scherzoso e in fondo i social vivono di intrattenimento". E conclude: "Il problema di questo video, che può piacere o meno, è che non può essere oggetto di scandalo nel 2024, se è così dovremmo cancellare tutti i social media perché siamo tutti perbenisti. Mi sembra strano che nessuno però si è scandalizzato sulla morte che mi è stata augurata".