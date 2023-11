Giulia Cecchettin, Tajani: "Dovremmo darle la laurea honoris causa" | Bernini: "Sarà dottore in ingegneria, lo merita"

"Io credo che dovremmo dare a Giulia Cecchettin una laurea honoris causa".

Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, a margine del meeting di Forza Italia a Taormina. "Questa drammatica vicenda, che ha colpito tutti noi per l'efferatezza dell'omicidio, si è conclusa tragicamente per una ragazza che si stava per laureare", ha aggiunto, ringraziando gli inquirenti per il lavoro che ha portato all'arresto di Filippo Turetta in Germania. Tajani ha poi annunciato che il 22enne sarà estradato in Italia entro 48 ore. Il ministro dell'Università, Annamaria Bernini, ha confermato che la proposta è stata accolta: "Giulia riceverà la sua laurea in ingegneria".