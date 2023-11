Giulia Cecchettin, la sorella: "Un individuo che non è stato educato al consenso e al rispetto ti ha portato via da me"

"Così grande, così incolmabile il vuoto che la tua assenza lascia dentro di me".

Sono le parole che Elena Cecchettin ha scritto in una lettera - pubblicata su Instagram - diretta alla sorella Giulia. "Così grande la rabbia come il dolore nel realizzare che la tua assenza, la tua morte sono state causate da un individuo con un nome e un cognome. Un individuo che si è sentito autorizzato a portarti via da me. Un individuo che non è stato educato al consenso, al rispetto e alla libertà di scelta", ha poi aggiunto.