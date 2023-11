Giulia Cecchettin, il papà: "L'unica mano alzata su una donna deve essere quella per invitarla a ballare"

Non è la prima volta che Gino Cecchettin lancia messaggi simili. Dopo la scoperta del corpo senza vita di sua figlia, l'uomo aveva pubblicato, sul suo profilo Facebook, la seguente frase, stampata su una foto in bianco e nero: "L'amore vero non umilia, non delude non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L'amore vero non urla, non picchia, non uccide".

Sabato, nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Cecchettin aveva pubblicato sui social un fiocco rosso e scritto: "Parlate, denunciate, fidatevi!".

La settimana scorsa, invece, il padre della giovane aveva lanciato un appello a tutte le donne: "Guardatevi bene dalla vostra relazione, qualsiasi cosa accada. Parlate con vostro padre, vostro fratello: denunciate qualsiasi avvisaglia. Solo cosi potrete salvarvi la vita. Da questa vicenda deve nascere qualcosa. Noi come famiglia ci impegneremo attivamente affinché questo non succeda più".