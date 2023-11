Giulia Cecchettin, il papà: "L'amore vero non umilia, non picchia, non uccide"

Il papà di Giulia Cecchettin ci aveva sperato fino alla fine.

Tutti i suoi post su Facebook, fino alla scoperta del corpo senza vita di sua figlia, erano appelli ai cittadini. Chiedeva collaborazione per ritrovare i due 22enni in fuga. Ora invece, sul profilo di Gino Cecchettin, appare solo una frase, stampata su una foto in bianco e nero, piena di rabbia e dolore: "L'amore vero non umilia, non delude non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L'amore vero non urla, non picchia, non uccide". Oggi a Vigonovo (Venezia) alle 19 è prevista una fiaccolata in memoria della giovane 22enne uccisa.