Giulia Cecchettin, il padre di Filippo Turetta: "Ha ucciso il suo angelo"

"Ha ucciso il suo angelo, praticamente. Quella che lui amava". Intervistato dall'inviata di "Quarto Grado", Nicola Turetta, parla dell'omicidio di Giulia Cecchettin, dicendosi sconvolto per quanto commesso dal figlio.

"Non mi spiego cosa possa essere successo. Non puoi essere un agnello fino a quella sera e poi cambiare tutto d'un tratto", continua l'uomo, convinto di non aver mai ricevuto nei mesi precedenti alcun tipo di segnale di pericolo. "È vero, diceva senza di lei mi ammazzo ma anche a me è capitato da giovane quando sono stato lasciato".

"Non era depresso o chiuso in camera com'è stato descritto, era sereno", conclude Turetta che spera di trovare nel figlio delle risposte alle sue domande. "Gli chiederemo il perché di tutto questo: perché siamo qui ora e perché Giulia non c'è più".