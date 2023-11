Giulia Cecchettin, i liceali contro il minuto di silenzio nelle scuole | In migliaia alle fiaccolate per la ragazza uccisa

In migliaia alla fiaccolata per Giulia Cecchettin a Vigonovo, in fondo al corteo anche i genitori di Turetta

Fotogallery - Aggredisce la ex con acido muriatico in faccia

Dopo l'assassinio di Giulia Cecchettin per mano dell'ex fidanzato Filippo Turetta, in tutte le scuole italiane si è tenuto alle 11 un minuto di silenzio per le donne vittime di violenze.

Lo ha deciso il ministro dell'Istruzione Valditara. Ma in molti licei gli studenti si sono opporti, lanciando un appello a "dire no a un silenzio assordante. bruciamo tutto. Fate rumore con ciò che potete. Siamo il grido di chi non c'è più". E i movimenti studenteschi, come chiesto dalla sorella di Giulia (secondo cui Filippo è un "figlio sano del patriarcato"), chiamano a "una giornata di rabbia contro ogni femminicidio". Intanto lunedì sera in diverse città, da Padova a Roma, si sono tenute fiaccolate per la ragazza.