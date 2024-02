Giulia Cecchettin, i messaggi inediti: "Filippo mi fa paura"

A "Quarto Grado" la chat tra Giulia e le sue amiche: "Non so come comportarmi"

"

Ho un problema pesante" scriveva Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, alle sue amiche. "Vi avevo mai parlato delle litigate con Pippo quando esco da sola con le nostre amiche dell'uni? Premetto che non mi tratta mai male, mai mai, e che io sono davvero felice con lui. Non lo dico per giustificarlo ma per farvi capire quanto io non sappia come comportarmi adesso" si legge a "Quarto Grado" nella chat inedita tra di Giulia Cecchettin e le sue amiche.

La ragazza chiede consiglio su come comportarsi e confida: "Sulla strada ha insistentemente provato a convincermi a dire no alle altre o a fare in modo che fosse un invito per tutti e non solo per noi tre. Mi ha detto cose del tipo: perché mi fai questo? Perché sei così cattiva, sai che mi fai stare male quando uscite da sole. Se la cosa succede davvero niente darà più come prima. Insomma mi ha fatto intendere che potrebbe arrivare a lasciarmi. E in realtà avevamo già avuto litigate simili, però oggi mi sono resa conto che avevo paura. Nel senso che era talmente cattivo con le parole e con i gesti che mi faceva proprio paura".