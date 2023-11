Giulia Cecchettin, le immagini dell'auto di Filippo in strada verso Cortina

A fari accesi e velocità sostenuta. Così procedeva la macchina di Filippo Turetta domenica mattina, attorno alle sette e venti, in base alle immagini riprese da una telecamera nei pressi di Cortina d'Ampezzo e mandate in onda in esclusiva a "Mattino Cinque News".

Il ragazzo, che al momento si trova nel carcere di Halle in attesa dell'estradizione in Italia, è accusato dell'omicidio volontario aggravato dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, il cui cadavere è stato trovato in un canalone nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone.

Secondo la ricostruzione delle carte della Procura, il ragazzo l'avrebbe colpita la prima volta nel parcheggio vicino all'abitazione di Giulia, probabilmente con un coltello, ritrovato senza manico dai carabinieri. A quel punto Turetta si sarebbe diretto nella zona industriale di Fossò, dove, in seguito al tentativo della giovane di scappare, l'avrebbe gettata a terra, facendole sbattere la testa contro il marciapiede.