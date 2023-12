Giulia Cecchettin, i genitori di Filippo Turetta incontrano il figlio in carcere

Tanti messaggi e fiori deposti avanti alla casa di Giulia

In vista del rito funebre, la gigantografia dedicata alla studentessa, con la scritta "Giulia ti vogliamo bene" e collocata sulla facciata del municipio di Vigonovo, dovrebbe essere trasferita nella Basilica di Padova. Anche nelle ultime ore molte persone si sono fermate a deporre fiori o messaggi, o semplicemente a dedicare un momento di vicinanza e commozione, davanti alla casa dei Cecchettin o al palazzo comunale. Il padre della giovane, intanto, è rientrato in casa con in mano alcuni biglietti di partecipazione per i funerali di martedì.