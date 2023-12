Funerali di Giulia Cecchettin, il legale della sorella: "Vola, vai in alto, vai oltre"

Iniziato ingresso al varco di polizia in viste delle esequie

È iniziato alle 8:30 l'ingresso delle persone accreditate al varco di polizia in vista delle esequie che si terranno nella Chiesa di Santa Giustina. Sono oltre 200 le persone tra polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria, unità speciali antiterrorismo e antisabotaggio che presidiano la zona esterna riservata. All'interno della Basilica vi sarà posto per poco meno di 1.200 persone ma fuori dalla Chiesa è previsto l'arrivo di migliaia di persone per dare l'ultimo saluto a Giulia.