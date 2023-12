Giulia Cecchettin, domani i funerali a Padova: alle 11 a Santa Giustina

Gualzetti: un sito per fermare l'orrore

L'obiettivo di Gualzetti, con il suo nuovo sito, è quello di raccogliere il maggior numero di adesioni da parte di chi ha subito un lutto come il suo, familiari e parenti di altre donne uccise. Sul sito si legge "perché la morte di Chiara non sia vana". E si mettono in chiaro tre punti: certezza di scontare la pena, pena adeguata al crimine commesso, possibilità di eliminare l'attenuante della giovane età. "Chi ha sofferto come me la perdita di una figlia, di una sorella, di una madre, si faccia avanti - dice Gualzetti -. Insieme potremo cambiare le cose. Spero di incontrare il padre di Giulia. Capisco il suo dolore e lo rivivo sulla mia pelle, perché è tanto simile al mio. E mi piacerebbe creare un legame con lui e invitarlo a una battaglia comune".