Giulia Cecchettin avrebbe compiuto 23 anni, il padre: "È dura, lo è ogni singolo giorno" | La sorella: "Mi manchi"

Le parole di Elena Cecchettin

"Non ho mai pianificato di invecchiare senza di te. Non ho mai programmato di non vederti invecchiare. Non ho mai pianificato di festeggiare il tuo compleanno senza te. Mi manchi così tanto” è invece quanto scritto da Elena Cecchettin – in inglese – in una storia di Instagram come didascalia di una foto di lei e Giulia in bianco e nero.