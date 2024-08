Giugliano (Napoli), auto si ribalta: morta bimba di 8 anni, ferita la sorella

Incidente mortale a Giugliano, in provincia di Napoli: in via Domitiana, una smart con a bordo quattro persone (una coppia con due figlie) si è ribaltata per cause ancora da accertare. Una delle bambine, di otto anni, è morta a causa dell'impatto. Un'altra minore di 16 anni è in ospedale a Pozzuoli per probabili fratture; la madre è in osservazione nello stesso ospedale mentre per l'uomo alla guida solo qualche escoriazione.