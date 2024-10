Giubileo, allarme falsi preti che ingannano i fedeli

Tra gli esempi di congregazione non riconosciuta dalla Chiesa Cattolica romana, emerge la Chiesa Cattolica dei santi Pietro e Paolo fondata da Salvatore Micalef. Proprio su questo ministero apostolico, di recente la diocesi di Roma ha messo in guardia i fedeli con un comunicato in cui dichiara che Micalef non è in comunione con la Chiesa Cattolica, perciò non può nè partecipare nè celebrare sacramenti di fede Cattolica nel territorio della diocesi di Roma. Anche la diocesi di Napoli ha preso le distanze da quattro preti che, secondo quanto riporta la nota, "non sono sacerdoti della Chiesa Cattolica legittimamente ordinati".