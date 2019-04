Giovedì Santo, Papa celebrerà la messa nel carcere di Velletri

Giovedì 18 aprile, alle 16:30, Papa Francesco andrà in visita al carcere di Velletri (Roma) per la celebrazione della messa "in coena Domini" del Giovedì Santo. L'appuntamento in previsione della Pasqua, comunica la Sala stampa vaticana, prevede gli incontri con i detenuti, il personale civile e gli agenti della polizia penitenziaria. Si concluderà con la celebrazione della messa con il rito della lavanda dei piedi a dodici detenuti.