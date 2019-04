Previsione 16 gennaio 2019 15:07 Giovedì piogge al Nord e sul versante tirrenico: neve sulle Alpi Mercoledì situazione tranquilla: prime deboli piogge sulla Liguria. Giovedì terminerà il lungo periodo siccitoso al Nord, soprattutto al Nord-Est

Mercoledì nuvole in aumento sul versante occidentale della Penisola, con prime piogge sulla Liguria, per l’avvicinarsi della perturbazione numero 6 del mese la quale poi giovedì porterà maltempo soprattutto al Nord-Est e sulle regioni centrali. Giovedì terminerà, quindi, il lungo periodo asciutto che ha caratterizzato la situazione meteo al Nord nelle ultime settimane. Dal punto di vista climatico, la seconda parte della settimana vedrà un ribaltamento della situazione: si preannuncia una fase meno fredda per le regioni centro-meridionali, dove quindi terminerà il lungo periodo di temperature inferiori alla norma, mentre il clima risulterà più rigido e di stampo decisamente più invernale al Nord. Le proiezioni di lungo periodo suggeriscono poi per l’ultima decade di gennaio una fase decisamente piovosa e anche fredda, soprattutto al Nord, dove nella parte centrale della prossima settimana potrebbe arrivare anche la neve fino a quote di pianura: si tratta comunque di una tendenza che, a causa dei tanti giorni che ancora ci separano dall’evento, presenta un basso indice di affidabilità e andrà quindi confermata nei prossimi giorni.

Previsioni meteo per mercoledì. Nuvolosità in graduale aumento al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, con deboli piogge principalmente sulla Liguria centrale e, verso sera, sull’ovest della Toscana. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese. Temperature massime in lieve rialzo sulle regioni adriatiche e al Sud. Moderati venti meridionali sui mari di ponente. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA tra 80 e 85).



Per la giornata di mercoledì 16 gennaio la Protezione Civile ha emesso la seguente Allerta:



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino piogge sparse sul centro-est della Liguria. Piogge deboli o pioviggini su Lombardia e Venezia Giulia. Piogge o locali rovesci in Toscana e sud della Sicilia. Nel pomeriggio ancora piogge su Levante ligure e Toscana, qualche pioggia anche nel Lazio, nel sud della Calabria, sul Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Deboli nevicate sopra 800-1000 metri sui rilievi del Nord-Est. Venti moderati dai quadranti meridionali. Temperature quasi ovunque in rialzo le minime; massime in calo al Nord, in rialzo al Sud.