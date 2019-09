Giovane travolto e ucciso da treno a Firenze, un testimone: "Ridevano di lui"

"E' una cosa che mi ha veramente inorridito", ha spiegato Paolo Nigi ripercorrendo gli attimi della tragedia e la reazione di alcuni ragazzi presenti sul posto. Il fotografo, che vive nella cittadina, era in attesa di prendere il treno alla stazione ma, dopo aver notato la scena dell'incidente, accaduto a poca distanza, era accorso sul posto per verificare cosa fosse successo e per far intervenire i soccorsi, cosa fatta anche da altri passanti.



"Indipendentemente dalle colpe e dalla negligenza del ragazzo nell'attraversare durante l'arrivo del treno - ha commentato -, non si può ridere della probabile morte di una persona". Il ventenne era stato soccorso in gravissime condizioni e portato all'ospedale di Careggi dove poi è deceduto nella notte. Nigi ha quindi ribadito di aver "visto tre ragazzi sui venti anni che nel luogo dell'accaduto stavano a testa bassa e sogghignavano, dicendo 'che cretino, che cretino'" e "ho visto altri che ridevano nel sottopassaggio, mentre stavo andando via".