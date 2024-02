Investito e ucciso da un treno nell'Alessandrino un 17enne in Italia da dicembre

Un ragazzo è stato investito e ucciso da un treno vicino alla stazione di Felizzano (Alessandria).

Si tratta di un 17enne, arrivato in Italia a dicembre come minore straniero non accompagnato. Dalle prime informazioni di Rfi, avrebbe attraversato i binari invece di utilizzare il sottopasso. Il sindaco di Felizzano, Luca Cerri, spiega: "L'esatta dinamica di quanto accaduto non si conosce ancora, ma non si escluderebbe che fosse in ritardo per la scuola". Dopo una breve permanenza nella comunità per minori, il ragazzo era stato affidato a una famiglia.