Giorni della merla, le origini della tradizione sul periodo più freddo dell'inverno

Qual è la leggenda dei 3 giorni della merla? Perché si chiamano così?

La versione più accreditata è legata a una prospettiva evoluzionistica che racconta di un'epoca in cui tutte le merle erano bianche mentre i merli neri. Secondo questa leggenda, alla fine di gennaio, una merla decise di rifugiarsi in un camino per sfuggire alle temperature rigide. Quando uscì, il contatto con la fuliggine nel camino aveva cambiato il suo colore, rendendola diversa dalle altre.