Giornata minori scomparsi, sono 3.589 nei primi mesi 2022

Nel primo quadrimestre del 2022 sono 3.589 i minori scomparsi, il 64% del totale delle denunce di sparizione, che ammontano a 5.553, di cui 1.180 italiani e 2.409 stranieri.

La percentuale dei ritrovamenti è del 72% per gli italiani e del 31% per gli stranieri. Sono i dati del Commissario di governo in occasione della Giornata internazionale dei minori scomparsi.