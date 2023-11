Giornata contro la violenza sulle donne, l'Italia scende in piazza | Mattarella: "Non bastano le indignazioni a intermittenza"

"Si vuole fare rumore? La trovo una cosa giusta per richiamare l'attenzione sul tema, ma attenzione al bersaglio: deve essere chi commette abusi, non le donne e gli uomini in divisa che lavorano ogni giorno per fermarlo". Lo ha affermato Vittorio Rizzi, vice capo vicario della polizia, commentando le migliaia di messaggi, molti di protesta, arrivati sul profilo della polizia dopo la pubblicazione di un post per ricordare alle donne che non sono sole. "Mai minimizzare o banalizzare. Se, però, ci sono stati episodi di comportamenti non corretti, se qualcuno ritiene di aver subito un torto, invitiamo a denunciare non attraverso i social ma nei nostri commissariati. Le donne devono denunciare sempre, anche uno schiaffo, altrimenti non si costituirà mai il presupposto per far emergere la violenza".