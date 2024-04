Medici ballano "Gioca Jouer" durante un'autopsia, tutor catanese si dimette dopo la diffida dall'Università di Malta

Dopo il video che mostra medici legali cantare e ballare "Gioca Jouer" di fronte ai cadaveri da sottoporre ad autopsia, l'Università di Malta ha diffidato il tutor responsabile, il professore catanese Cristoforo Pomara.

Intanto il docente si è dimesso dalla carica di professore associato affiliato. "Pomara non sarà invitato nuovamente in futuro, l'ateneo ha il massimo rispetto per le salme utilizzate durante determinate sessioni di formazione medica. Per questo condanniamo fermamente il comportamento degli studenti di Medicina in visita nella sala di dissezione anatomica", si legge in una nota dell'Università.