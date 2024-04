Gino Cecchettin: "All'inizio volevo vendetta, mi è passata pensando a Giulia" 

"Voglio ricordare la mia Giulia e questo mi permetterà di essere potente e nessuno mi potrà dire di come vivere il mio dolore. Ognuno deve capire come vivere il suo", ha detto Gino Cecchettin, spiegando che "quando sentimenti di rabbia e vendetta iniziano a palesarsi, mi concentro su di lei e ogni sentimento di odio svanisce". Per questo, ha aggiunto, nel libro che ha scritto non ha nominato Filippo Turetta.

Femminicidi, parlarne e aumentare il dialogo

"Per me c'è ancora il tintinnio di chiavi sentito fuori dalla chiesa: sentire 10mila chiavi tintinnare mi ha scosso e farò di tutto perché il tintinnio resti", ha detto ricordando quando il 25 novembre del 2023 nelle scuole invece del minuto di silenzio promosso dal ministero è andato in scena un minuto di rumore per protestare contro il patriarcato. "Quando parliamo di 120 vittime in un anno, parliamo di una guerra. Sono 120 famiglie colpite", ha aggiunto parlando dei femminicidi. A proposito di questo "vanno analizzate le cause, io non ho i mezzi per trovare la cura. Devo fare il mio dovere come tante altre persone. Sono stato colpito da una vicenda troppo forte e troppo ingiusta. Pensare che un altro papà possa vivere una cosa che ho vissuto non lo posso sopportare. Continuiamo a parlarne, aumentiamo il dialogo. Mai demordere. La speranza c'è sempre e io ci credo", ha aggiunto.