Gino Cecchettin pubblica una foto di Giulia: "Il tuo 22esimo compleanno con papi"

Gino Cecchettin, il papà di Giulia, pubblica sui social una foto dove lui e sua figlia sorridono, la foto del 22esimo compleanno della giovane uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, ora in carcere a Verona dopo una fuga di 7 giorni terminata in Germania.

Sulla foto la didascalia "il tuo 22esimo compleanno con papi". La foto li ritrae a Venezia il 5 maggio.