Giallo a Pavia: 44enne trovato con la testa fracassata a casa di un'amica

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto nel pomeriggio del 18 agosto, ma la notizia è stata diffusa solo oggi. La sorella della vittima ne aveva denunciato la scomparsa su Facebook poche ore prima. "Si è allontanato da casa con l’auto, una Fiat Panda Bianca intorno alle 17", aveva scritto, "rasato con la barba brizzolata incolta, occhi azzurri, occhiali neri. Probabilmente indossa pantaloni bermuda in jeans e canotta nera con righe sui fianchi bianche e rosse o una maglietta nera con fantasia simile a quella della foto. Chiunque abbia informazioni è pregato di contattare il Numero Unico delle Emergenze 112 o la sorella Cristina".

Disposta l'autopsia

Purtroppo, Fabio Friggi è stato ritrovato morto. Sua sorella ha scritto sui social: "Purtroppo mio fratello è stato ritrovato ieri senza vita, ringrazio tutti coloro che hanno condiviso".

Secondo alcune indiscrezioni in attesa di conferma, sarebbero state rinvenute macchie di sangue in altre zone della casa. E' stato disposto il sequestro dell'abitazione per consentire altri accertamenti. Il cadavere del 44enne è stato trasportato all'istituto di medicina legale dell'Università di Pavia: l'autopsia potrà chiarire se le lesioni al cranio siano compatibili con una caduta dalle scale.