Giallo di Torvaianica, le vittime sono una 46enne e un amico di famiglia: interrogato il compagno della donna

Resta avvolta nel mistero la morte di un uomo e una donna i cui cadaveri carbonizzati sono stati trovati venerdì in un'auto a Torvaianica , sul litorale romano. I due sarebbero Maria Corazza , 46 anni, e Domenico Raco , di 39, amico di famiglia. Di loro non si avevano notizie da ore. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se sembra prevalere quella del movente sentimentale. I carabinieri stanno ascoltando il compagno della donna.

I cadaveri sono irriconoscibili, ma i primi esami sembrano confermare le identità delle vittime. Lei, di Pomezia, figlia della proprietaria della Ford Fiesta data alle fiamme, era scomparsa nel nulla la mattina di venerdì. Passano le ore e dopo vari interrogatori emerge che non si hanno più notizie neanche di un amico di famiglia, un elettricista di origini calabresi ma residente da anni a Torvaianica. I corpi, completamente carbonizzati, erano uno sul sedile anteriore e l'altro su quello posteriore.



Le ipotesi - Venerdì mattina lei era uscita di casa con il compagno per accompagnare la figlia a sostenere gli esami di terza media. Poi i due avrebbero fatto colazione insieme, Cosa sia successo dopo è da chiarire. Gli investigatori, che non escludono alcuna pista, sembrano però orientati sull'ipotesi dell'omicidio passionale. Il compagno della vittima è stato sentito per quasi 12 ore e la sua giornata è stata ricostruita minuto per minuto, anche con l'aiuto di altre testimonianze. Al momento però non sono scattati provvedimenti.