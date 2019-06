Giallo a Torino, secondo cadavere nel Po: è amico del ragazzo delle Bahamas recuperato martedì

Si infittisce il giallo del ritrovamento nel Po, martedì a Torino, di Ramsey Alrae Keiron, 29enne delle Bahamas con permesso di soggiorno per motivi diplomatici rilasciato dall'Austria. L'amico 28enne, anche lui delle Bahamas, è stato trovato morto questa mattina. La polizia, che ha recuperato il cadavere nel fiume Po all'altezza di piazza Chiaves, indaga per stabilire come siano morti e in quali circostanze.

Il cadavere di Ramsey Alrae Keiron era stato ripescato dal Po, all'altezza del ponte Isabella. Da una analisi esterna del corpo non sono emersi segni di violenza, solo una ferita alla testa secondo gli investigatori compatibile con una caduta. Immediato il collegamento tra la sua morte e la scomparsa dell'amico, trovato morto mercoledì nelle acque dello stesso fiume.



Ripescato dall'acqua, la zona di piazza Chiaves è stata isolata per consentire alla polizia di effettuare i primi accertamenti sul cadavere. Le incognite a cui le indagini degli inquirenti dovranno cercare di dare una risposta sono più d'una. A cominciare dai motivi per cui i due si trovassero a Torino, dove sembra fossero arrivati l'ultima settimana di maggio e dove sembra alloggiassero nello stesso bed and breakfast.



Ad infittire il giallo quel permesso di soggiorno per motivi diplomatici di Ramsey Alrae Keyron, studente all'accademia diplomatica di Vienna e consulente del ministero degli Affari Esteri delle Bahamas, come lui stesso spiega in un video pubblicato su Youtube.