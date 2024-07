"Giacomo Bozzoli ripreso in hotel a Marbella il 30 giugno"

L'Interpol che coordina la rogatoria della magistratura italiana che dà la caccia al latitante, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario, il cui cadavere venne incenerito nell'altoforno dell'azienda di famiglia in provincia di Brescia, ha esteso le ricerche anche in sud America, dove l'uomo potrebbe essersi rifugiato sotto falsa identità con un passaporto contraffatto.