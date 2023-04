Gestivano viaggi in Paesi Ue per migranti arrivati in Italia: 25 fermi

Organizzavano i viaggi oltreconfine di migranti arrivati in Italia dall'area subsahariana e intenzionati a raggiungere dal nostro altri Paesi dell'Unione europea.

Per questo 25 persone sono state fermate con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A disporre il fermo è stata la polizia di Catania su delega della direzione distrettuale antimafia etnea, contro persone per lo più guineane e ivoriane, rintracciate in diverse località italiane.