Gessica Lattuca, il padre scrive dal carcere: "Non penso facesse la prostituta, aiutateci a ritrovarla"

Dal carcere di Agrigento il padre di Gessica Lattuca ha scritto una lettera a "Quarto Grado" per chiedere notizie sulla scomparsa di sua figlia, svanita nel nulla il 12 agosto. "La mia ex moglie viveva con loro. Non si era accorta di nulla? Ma come è possibile", chiede Giuseppe.



Gli investigatori avevano sospettato che la sparizione della 27enne di Favara potesse essere connessa a un giro di prostituzione legato all'ex datore di lavoro della donna. "Io non credo che mia figlia facesse la prostituta: non capisco cosa vogliono quelle persone da lei", si domanda il padre.



La lettera continua con un appello: "Chiedo a tutti di aiutarci a scoprire la verità: mettevi una mano sulla coscienza e non parlate male di mia figlia".