George, italiano ma senza cittadinanza: "Rischio il servizio militare in Egitto"

In Italia da quando aveva 4 anni, George è una promessa delle arti marziali, potrebbe gareggiare per la nazionale ma non può perché non ha la cittadinanza. "Striscia la Notizia" racconta la storia di un 18enne egiziano che vive in provincia di Milano ma che ora rischia di dover addirittura fare tre anni di servizio militare in Egitto, un paese che non conosce minimamente.

La famiglia del ragazzo ha presentato la richiesta di cittadinanza italiana per il figlio da oltre tre anni e mezzo (dopo 10 di residenza continuativa nel nostro Paese). “Nessuno però si è ancora fatto sentire”, spiega il giovane che nel frattempo è diventato maggiorenne e in quanto straniero viene ora considerato alla stregua di qualsiasi migrante appena sbarcato.

George dovrebbe andare in Egitto per chiedere dei documenti e rischia di essere trattenuto per adempiere agli obblighi di leva. “Io mi sento italiano, il mio paese è l’Italia, cosa vado a fare in Egitto? Non so nemmeno parlare l’arabo”, l’appello del giovane.