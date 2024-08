Genzano (Roma), violenza su una 14enne: adescata davanti all'oratorio, un arresto

Un 24enne romano è stato arrestato dagli agenti di polizia con l'accusa di aver commesso violenza sessuale su una minorenne. Il fatto è accaduto a Genzano, in provincia di Roma. A denunciare quanto accaduto è stata la madre della vittima, una 14enne. Il ragazzo, dopo averla raggiunta in oratorio, avrebbe invitato la giovane ragazza ad andare in un bar poco distante per offrirle da bere. Dopo aver consumato una bibita, e usciti dal bar, sulla strada di ritorno per l'oratorio, il 24enne avrebbe abusato della quattordicenne, ma la stessa sarebbe riuscita a divincolarsi e a scappare.