Genova, zanne di elefante sequestrate in aeroporto dalle Fiamme gialle

Tredici zanne d'elefante e quattro prodotti in avorio sono stati sequestrati all'aeroporto di Genova nell'ambito dell'operazione Zanna bianca, di contrasto al commercio illegale di flora e fauna in via di estinzione. Le Fiamme gialle, con la polizia di frontiera e l'agenzia delle dogane, hanno infatti individuato un passeggero di origine indonesiana che aveva tentato di imbarcare il prezioso carico su un aereo diretto nell'isola di Giava.