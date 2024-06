Genova, trovano oltre 150 milioni in lire ma non possono più cambiarli

Trovano un tesoro nascosto nella cantina del nonno ma ormai non vale più nulla. Due sorelle genovesi hanno recentemente scoperto 158 milioni di lire nascoste in alcune confezioni di pacchi di pasta. "Non potevo credere ai miei occhi", ha detto una delle due all'agenzia di stampa Adnkronos. Poi la beffa: Bankitalia ha risposto che la somma non può più essere cambiata in euro visto che sono passati oltre dieci anni dall'entrata in vigore della nuova valuta. Se non dovessero riuscire mai cambiarli potrebbero guardare al mercato del collezionismo ma l'eventuale introito sarebbe inferiore